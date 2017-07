Geschichte : Vor 30 Jahren: DDR-Luxushotel öffnet an Friedrichstraße

Nur gegen Dollar oder West-Geld konnte der betuchte Gast in das Grand Hotel an der Friedrichstraße einchecken. Am 1. August 1987 eröffnete in Ost-Berlin das Haus, welches der klammen DDR vor allem Devisen bringen sollte. Die Erbauer hätten dem Hotel einen Charakter von Historie und Großzügigkeit gegeben, sagte die Hotelsprecherin des heutigen The Westin Grand Berlin, Andrea Bishara. Das Hotel erinnere an die Geschichte. Zum 30. Jahrestag der Eröffnung treffen sich am Dienstag die Mitarbeiter zu einem Kaffeeklatsch mit Geburtstagstorte.