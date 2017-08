Verteidigung : Von der Leyen besucht Laage

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

Von der Leyen erklärte, das Geschwader in Laage werde 2018 erneut die baltischen Staaten beim so genannten Air Policing, der Überwachung ihres Luftraumes, unterstützen. Zudem wurde bekannt, dass in den nächsten Jahren rund 30 Millionen Euro in den Stützpunkt investiert werden sollen. «Dieser Standort hat Zukunft», sagte sie.

von dpa

erstellt am 11.Aug.2017 | 12:57 Uhr