Schiffbau : Von der Leyen besucht «Gorch Fock»: Chance auf Weiterbau

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat das Ausdocken des Marineschulschiffs «Gorch Fock» als wichtigen Schritt vorwärts gewürdigt. Bei einem Besuch in Bremerhaven am Freitag legte sie sich nicht eindeutig auf eine Fertigstellung des teilsanierten Schiffes fest, sagte aber: «Wir haben eine echte Chance, unser Ziel zu erreichen.» Der Weg werde noch schwierig, es könne auch Rückschläge geben. Die Kosten würden aber nicht mehr steigen. «Wir haben einen Kostenoberrahmen von 135 Millionen Euro», sagte von der Leyen, die sich an Bord den Baufortschritt erläutern ließ.

von dpa

21. Juni 2019, 14:31 Uhr

Der sanierte Rumpf der «Gorch Fock» war am Freitag nach fast dreieinhalb Jahren im Dock erstmals wieder ins Wasser gelassen worden. Man rechne kommende Woche mit einer Entscheidung der Bundeswehr, ob das Schiff fertiggestellt werde, sagte Axel Birk, Vorstand der Elsflether Werft. Die insolvente Werft ist Hauptauftragnehmer der Sanierung, die wegen ihrer enormen Kostensteigerung umstritten ist. Deshalb stand auch immer wieder ein Abbruch des Projekts im Raum.