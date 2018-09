Verteidigung : Von der Leyen bei Richtfest für Führungszentrum der Marine

In Rostock ist am Dienstag in Anwesenheit von Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) Richtfest für das neue Führungszentrum der Marine gefeiert worden. In dem Gebäude sollen ab 2023 die weltweiten Aktivitäten der Marine gesteuert werden. Dort werde künftig das operative Herz der Marine schlagen, sagte von der Leyen bei der Zeremonie. Zu den militärischen Einrichtungen in dem 120 Meter langen und 35 Meter breiten Viergeschosser gehört beispielsweise das Maritime Operationscenter (MOC), das von Glücksburg (Schleswig-Holstein) nach Rostock verlegt wird.

von dpa

04. September 2018, 17:11 Uhr

Von der Leyen war zuvor bei der Marineoperationsschule in Bremerhaven und der Marinetechnikschule Parow bei Stralsund. Der Besuch des Marinekommandos bildete den Abschluss ihrer Sommerreise zu insgesamt zehn Standorten.