Denkmäler : Von Bodendenkmalpflege bis zur Moderne: Denkmaltag in MV

Stralsund (dpa/mv) - Am heutigen Tag des offenen Denkmals können bundesweit geschützte historische Bauwerke besichtigt werden, die sonst nicht zugänglich sind. In Mecklenburg-Vorpommern öffnen am Sonntag Denkmalschützer und -besitzer 264 Denkmäler in 141 Städten und Dörfern. Sie berichten in Führungen über ihre Arbeit. Archäologen, Restauratoren und Handwerker demonstrieren Arbeitsweisen und -techniken. Der diesjährige Aktionstag steht unter dem Motto «Entdecken, was verbindet» und soll den europäischen Einflüssen auf deutsche Denkmale auf die Spur kommen.

von dpa

09. September 2018, 10:04 Uhr

Auf einer Festveranstaltung des Landes im Rathaus Stralsund will Kulturministerin Birgit Hesse (SPD) den Friedrich-Lisch-Denkmalpreis und den Denk mal! Preis für Kinder und Jugendliche übergeben. Die für den mit 4000 Euro dotierten Preis vorgesehene Gruppe «De Ackerlöper», deren Mitglieder auf Rügen den Silberschatz von Schaprode entdeckten, lehnte die Auszeichnung jedoch ab. Die geplante Preisvergabe hatte für Streit unter den Mitgliedern gesorgt. Der Preis soll jetzt symbolisch an alle Bodendenkmalpfleger für deren Weiterbildung gehen.