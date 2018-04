Medien : Von «Blind Date» bis «Mary Mo»: Die besten Schülerzeitungen

Die besten Schülerzeitungen des Jahres in Mecklenburg-Vorpommern heißen «Fritzes Schulbote», «Blind Date», «Gingster Welle» und «Stichling». Die jungen Redakteure aus der Fritz-Reuter-Grundschule Ludwigslust, dem Förderzentrum Sehen in Neukloster, der Regionalen Schule Gingst und vom Friderico-Francisceum-Gymnasium in Bad Doberan siegten beim diesjährgen Schülerzeitungswettbewerb in den einzelnen Kategorien, wie das Bildungsministerium am Donnerstag anlässlich der Preisverleihung in Schwerin mitteilte. Ein Sonderpreis für den besten Newcomer ging an «Mary Mo», die Schülerzeitung der Montessori-Schule Greifswald.

von dpa

19. April 2018, 14:36 Uhr

Mehr als 100 kleine und größere Nachwuchsjournalisten waren zur Preisverleihung in die Landeshauptstadt gereist. 29 Schülerzeitungen hatten sich am Wettbewerb beteiligt.