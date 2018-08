Bildung : Vom Überhang zum Mangelgut: Lehrer dringend gesucht

Der Geburtenknick nach der Wende erreichte sechs Jahre später auch die Schulen in Mecklenburg-Vorpommern, wo für viel weniger Kinder plötzlich zu viele Lehrer da waren. Mit Frühverrentungen und Zwangsteilzeit im Rahmen eines landesweiten Lehrerpersonalkonzepts wurde Abhilfe geschaffen. Die Solidarleistung der Pädagogen vermied eine Kündigungswelle, verbaute andererseits aber jungen Lehrern den Berufseinstieg.

von dpa

21. August 2018, 15:33 Uhr

So gab es laut Bildungsministerium im Jahr 2006 beispielsweise im Nordosten bei damals rund 12 000 Lehrern lediglich 66 Neueinstellungen. Zehn Jahre zuvor waren landesweit noch 18 000 Pädagogen beschäftigt. Erst mit dem schrittweisen Auslaufen des Personalkonzepts gingen ab 2012 die Einstellungszahlen wieder spürbar nach oben und überschritten 2013 erstmals die Marke von 400. Zum Schuljahr 2018/19 stellte das Land 639 Lehrer neu ein. Weil altgediente Pädagogen nun in Rente gehen und zudem viele die Möglichkeit des vorgezogenen Ruhestands nutzen, zeichnet sich für die kommenden Jahre ein steigender Bedarf an jungen Lehrern ab. Angesichts der bundesweit steigenden Nachfrage dürfte der aber immer schwerer zu decken sein.