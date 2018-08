Justiz : Vollzugsbeamte sauer über Justiz-Webseite

Die Justizvollzugsbediensteten in MV fühlen sich schlecht behandelt, wenig wertgeschätzt und auch zu gering bezahlt. Auch dass sie auf der neuen Justiz-Webseite nicht erwähnt werden, stößt ihnen auf. Doch laut Ministerium sind sie im Internet gut vertreten.

von dpa

30. August 2018, 12:26 Uhr

Die mit großem Aufwand erstellte neue Webseite der Justiz in Mecklenburg-Vorpommern stößt bei den Justizvollzugsbediensteten in Mecklenburg-Vorpommern auf wenig Gegenliebe. Obwohl der Strafvollzug ein integraler Bestandteil der Landesjustiz sei, werde er auf <www.mv-justiz.de> nicht einmal erwähnt, sagte der Landeschef des Bundes der Strafvollzugsbediensteten (BSBD), Hans-Jürgen Papenfuß, am Donnerstag.

Das Justizministerium wies diese Darstellung zurück. Es gebe seitens der Ministeriums drei Internetportale: das des Ministeriums selbst www.regierung-mv.de/Landesregierung/jm/>, das der Gerichte und Staatsanwaltschaften <www.mv-justiz.de> und das des Strafvollzugs <www.justiz-in-mv.de>. Auf dieser Seite seien alle wichtigen Details zur Arbeit der Justizvollzugsbediensteten enthalten. Zudem seien die Seiten gegenseitig verlinkt.

Im Strafvollzug MV arbeiten laut Papenfuß rund 750 Menschen, davon 630 in Uniform. Sie würden, obwohl sie eine Uniform trügen, ganz anders behandelt als Polizisten. Die schlechtere Behandlung drücke sich beispielsweise in der geringen Bezahlung und der Beförderungsregelung aus.