Verkehr : Vollsperrung der A1 am Wochenende 24./25. Oktober geplant

Wegen Brückenbauarbeiten an der A1 bei Hamburg wird die Autobahn Bremen-Lübeck am letzten Oktober-Wochenende in beide Richtungen voll gesperrt. Wie die Autobahn-Niederlassung Nord am Mittwoch mitteilte, beginnt die Sperrung zwischen Hamburg-Moorfleet und Billstedt am 23. Oktober (Freitag) um 20.00 Uhr und endet am 26. Oktober (Montag) um 5.00 Uhr. Die A1 ist eine der wichtigsten Strecken zu den Ostseestränden in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern.

von dpa

07. Oktober 2020, 11:14 Uhr