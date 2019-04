Volleyball : Volleyball-Meister SSC Schwerin zieht ins Halbfinale ein

Die Volleyballerinnen des deutschen Meisters SSC Palmberg Schwerin sind dem dritten deutschen Meistertitel in Folge einen weiteren Schritt weitergekommen. Das Team von Trainer Felix Koslowski zog am Mittwochabend vor 1236 Zuschauern in der Sporthalle Berg Fidel nach 121 Spielminuten mit einem schwer erkämpften 3:2 im Tie Break (22:25, 21:25, 25:18, 25:16, 15:11) beim USC Münster in das Halbfinale ein. Dem SSC blieb damit nach dem 3:0 im ersten Vergleich der Serie Best of three ein Entscheidungsspiel erspart.

von dpa

03. April 2019, 23:15 Uhr

Der deutsche Rekordmeister tat sich im mittlerweile fünften Aufeinandertreffen der beiden erfolgreichsten deutschen Volleyball-Teams allerdings überaus schwer. Die beiden ersten Sätze gingen verloren. Koslowskis Team hatte zuvor alle vier Begegnungen klar für sich entschieden. Dann aber steigerten sich die Mecklenburgerinnen und wurden ihrer Favoritenrolle gerecht.

Beste Spielerin in den Reihen des Meisters, der in dieser Saison schon den Supercup und den DVV-Pokal gewonnen hat, war Zuspielerin Denise Hanke. Die meisten Punkte holten die deutsche Nationalspielerin Kimberly Drewniok (18) und Ungarns Auswahlspielerin Greta Szakmáry (17).