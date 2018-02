Volleyball : Volleyball-Meister SSC Schwerin will vierten Sieg in Serie

Volleyball-Meister SSC Palmberg Schwerin will seine Erfolgsserie ausbauen und am Samstagabend (18.00 Uhr) bei Schwarz-Weiß Erfurt den vierten Sieg in der Bundesliga in Serie feiern. «Nach dem deutlichen Sieg in Potsdam wollen wir in Erfurt weiter an einer guten Ausgangsposition für die Playoffs arbeiten. Drei Punkte sind also Pflicht», sagte Trainer Felix Koslowski vor dem Gastspiel beim Tabellen-Vorletzten.

von dpa

02. Februar 2018, 12:22 Uhr

Allerdings ist Vorsicht geboten, da die Thüringerinnen ansteigende Form nachwiesen und daheim den USC Münster mit 3:2 bezwungen haben. Für den SSC kommt es dabei zum Wiedersehen mit einer guten Bekannten. Erfurts Zuspielerin Michaela Wessely hat bis 2016 beim elffachen deutschen Meister aufgeschlagen. Das Hinspiel endete klar mit 3:0 für die Mecklenburgerinnen.