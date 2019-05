Volleyball : Volleyball-Meister SSC Schwerin will Führung übernehmen

Titelverteidiger SSC Palmberg Schwerin will in der Finalserie der deutschen Volleyball-Meisterschaft der Frauen in Führung gehen. «Der Druck liegt jetzt wieder bei Stuttgart», sagte Trainer Felix Koslowski vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (17.10 Uhr/Sport1) in der SCHARRena bei Allianz MTV Stuttgart. Der SSC hat in diesem Spieljahr bereits den Supercup und den DVV-Pokal gewonnen.

von dpa

04. Mai 2019, 00:55 Uhr

In der Finalserie «Best of five» steht es vor dem dritten Aufeinandertreffen 1:1, nachdem beide Clubs jeweils ihr erstes Heimspiel gewonnen haben. Die Meisterschaftsentscheidung kann frühestens im vierten Vergleich am 8. Mai (18.30 Uhr) in Schwerin fallen.