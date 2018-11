Volleyball : Volleyball-Meister SSC Schwerin weiter unbesiegt

Volleyball-Meister SSC Palmberg Schwerin bleibt in dieser Saison weiter ungeschlagen. Die Mecklenburgerinnen feierten am Mittwochabend vor 1779 Zuschauern in der heimischen Palmberg-Arena einen schwer erkämpften 3:2 (18:25, 23:25, 25:15, 25:20, 15:9)-Erfolg gegen die Ladies in Black Aachen. «Wir haben niemals aufgegeben, uns reingekniet, die Ärmel hochgekrempelt, hart gearbeitet und den Sieg am Ende nach Hause gebracht», sagte Trainer Felix Koslowski.

von dpa

14. November 2018, 22:20 Uhr

Dabei fand die Mannschaft des 34-Jährigen zwei Sätze lang überhaupt nicht in die Partie und war den Gästen spielerisch klar unterlegen. Der SSC stand am Rand einer Niederlage. Doch nach den beiden verlorenen Durchgängen kämpfte sich der deutsche Rekordmeister zurück und gewann die dramatische Partie nach 114 Spielminuten.

Beste Spielerin war Mannschaftskapitän Jennifer Geerties. Erfolgreichste Punktesammlerin war Kimberly Drewniok, die 27 Zähler zum Sieg ihrer Mannschaft beisteuerte.