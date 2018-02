Volleyball : Volleyball-Meister SSC Schwerin verliert 2:3 gegen Wiesbaden

Volleyball-Meister SSC Palmberg Schwerin hat sein letztes Bundesliga-Heimspiel am Sonntag gegen den VC Wiesbaden 2:3 (16:25, 28:26, 24:26, 25:22, 13:15)-Niederlage verloren. Durch den Rückschlag, der vor 1873 Besuchern in der Palmberg Arena von Schwerin nach 138 Spielminuten feststand, rutschte der SSC in der Tabelle auf den dritten Platz hinter Stuttgart und Dresden ab.

von dpa

25. Februar 2018, 18:36 Uhr

«Klar, spielerisch lief heute vieles nicht gut und die Niederlage tut weh. Aber meine Mannschaft hat Moral gezeigt und jederzeit gekämpft. Bei der Belastung, die wir momentan haben, muss man auch sagen, dass meine Spielerinnen keine Maschinen sind», sagte Trainer Felix Koslowski.

Der SSC reichte beinahe über das gesamte Spiel nicht an das Niveau der vergangenen Wochen in Liga und Europapokal heran. Vor allem in der Ballannahme offenbarte der deutsche Rekordmeister über die gesamte Partie zu große Schwächen, so dass an einen geordneten Spielaufbau und in der Folge das bekannt schnelle und variable Angriffsspiel des elffachen deutschen Meisters kaum zu denken war.

In einem spannenden, aber nur selten hochklassigen Match war der Gast außer im vierten Durchgang das bessere Team. Beste Schweriner Spielerin war die US-Amerikanerin Lauren Barfield. Erfolgreichste Punktesammlerin bei den Gastgeberinnen war Nationalspielerin Louisa Lippmann, die allein 25 Zähler verbuchte.