Volleyball : Volleyball-Meister SSC Schwerin leiht Spielerin Schölzel aus

Volleyball-Meister SSC Palmberg Schwerin leiht Nationalspielerin Marie Schölzel bis zum Saisonende an den Bundesliga-Rivalen USC Münster aus. Das teilte der Club am Donnerstag mit. «Bei uns hat Marie weder im Training noch in den Matches die Chance auf die Spiel- und Einsatzzeiten, die sie jetzt braucht, um wieder richtig fit zu werden. Münster wiederum hat auf der Position verletzungsbedingt ein Defizit», sagte Trainer Felix Koslowski in einer Pressemitteilung.

von dpa

31. Januar 2019, 16:40 Uhr

Schölzel hatte im September vergangenen Jahres in der WM-Vorbereitung einen Bänderriss und einen Haarriss im Sprunggelenk erlitten und war seitdem ausgefallen. Der SSC hatte daraufhin die kroatische Nationalspielerin Beta Dumančić geholt. Nach Schölzels Genesung standen Koslowski damit gleich fünf Mittelblockerinnen in seinem Kader zur Verfügung.