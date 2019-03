Volleyball : Volleyball-Meister SSC Schwerin in Suhl gefordert

Volleyball-Meister und Pokalsieger SSC Schwerin ist wieder in der Bundesliga gefordert. Das Team von Trainer Felix Koslowski ist auswärts noch ungeschlagen und geht als klarer Favorit in das Gastspiel beim VfB Suhl Lotto Thüringen.

von dpa

02. März 2019, 09:11 Uhr

Vier Tage nach dem unglücklichen Aus in der Champions League hat die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin der Bundesliga-Alltag wieder. Der deutsche Meister und frisch gebackene Pokalsieger schlägt am Samstagabend (19.00 Uhr) als klarer Favorit beim VfB Suhl Lotto Thüringen auf. Das Team von Trainer Felix Koslowski ist in der Liga in dieser Saison auswärts noch ungeschlagen und hat bereits das Hinspiel gegen die Thüringerinnen klar mit 3:0 für sich entschieden.

Mit dem erwarteten Sieg würde der SSC seinen zweiten Tabellenplatz in der Hauptrunde festigen. Aktuell liegen die Mecklenburgerinnen mit 46 Punkten drei Punkte hinter dem einzig ungeschlagenen Tabellenführer Allianz MTV Stuttgart. Der Vorsprung von acht Punkten auf den Dritten Dresdner SC ist schon beruhigend, zumal die Sächsinnen eine Begegnung mehr ausgetragen haben.