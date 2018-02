Volleyball : Volleyball-Meister SSC Schwerin feiert vierten Sieg in Serie

Volleyball-Meister SSC Palmberg Schwerin hat eine erfolgreiche Generalprobe für das Europacup-Rückspiel beim ukrainischen Meister Chimik Yuschni gefeiert. Die Mecklenburgerinnen gewannen am Samstagabend bei Schwarz-Weiß Erfurt glatt 3:0 (25:19, 25:10, 25:12) und behaupteten ihren Platz im Bundesliga-Spitzentrio. Der vierte Sieg in Folge des deutschen Rekordmeisters stand vor 517 Zuschauern in der Erfurter Riethsporthalle nach 65 Minuten fest.

von dpa

04. Februar 2018, 11:14 Uhr

Das Team von Trainer Felix Koslowski hatte bei den Thüringerinnen, die zuletzt immerhin den USC Münster mit 3:2 geschlagen hatten, nur im ersten Satz etwas Mühe. Erfurt konnte lange mithalten, ehe druckvolle Aufschläge von Schwerins Zuspielerin Kaisa Alanko den Abschnitt zugunsten der Gäste entschieden.

Danach lief das Schweriner Angriffsspiel gegen nachlassende Erfurterinnen wie geplant. Dabei zeichnete sich vor allem Nationalspielerin Louisa Lippmann aus.

Unmittelbar nach Spielschluss reiste das Team nach Frankfurt/Oder, von dort aus am Sonntag weiter nach Odessa. Dort geht der SSC am Dienstag mit einem 3:0-Hinspielerfolg als Faustpfand in das Achtelfinal-Rückspiel des CEV Cups beim ukrainischen Titelträger.