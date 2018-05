Volleyball : Volleyball-Meister SSC Schwerin feiert: Schwesig gratuliert

Für die Volleyballerinnen des SSC Schwerin endete die Saison mit dem erneuten Gewinn der deutschen Meisterschaft. Team und Fans feierten ausgelassen mit Autokorso, Empfang und Fanturnier. Auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig gratuliert.

Zwei Tage lange hat Schwerin seine Volleyball-Frauen des SSC Palmberg gefeiert. Mit einem Autokorso, einem Teamempfang und einem Fanturnier wurde die erfolgreiche Titelverteidigung gewürdigt. In der Staatskanzlei wurde der nunmehr zwölfmalige deutsche Meister am Montag von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) empfangen. «Schwerin hat eine extrem starke Finalrunde gespielt. Man kann es an der Reaktion in den letzten 48 Stunden sehen. Viele Menschen in Mecklenburg-Vorpommern sind stolz auf unsere deutschen Meisterinnen», sagte Schwesig.

Mit einem Autokorso fuhr die Mannschaft durch die Schweriner Innenstadt zum Pfaffenteich, wo sie von rund 300 Anhängern empfangen wurde. «Mit dem Supercup hat die Saison begonnen, mit dem Meistertitel endet sie wahrhaft würdig. Wir haben den Traum von der Titelverteidigung wahr gemacht. Hut ab vor dem ganzen Team. Es war ein Fest und Genuss, das miterleben zu dürfen», sagte Trainer Felix Koslowski. Beendet wurde der Party-Marathon am Dienstag mit einer Meisterfeier und einem Fanturnier rund um die heimische Palmberg Arena.

Mit dem dritten Sieg im dritten Play-off-Finale gegen Allianz MTV Stuttgart hatten die Mecklenburgerinnen am Samstagabend das Meisterschaft-Dutzend perfekt gemacht. Damit darf der SSC künftig als erste Mannschaft im deutschen Frauen-Volleyball den dritten Meisterschaftsstern im Vereins-Logo führen.

Dies war zugleich der zweite Titelgewinn unter Trainer Felix Koslowski. Der 34-Jährige, der in Personalunion auch Bundestrainer ist, übernahm die Mannschaft vor fünf Jahren.