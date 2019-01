Volleyball : Volleyball-Meister Schwerin in Bestbesetzung nach Florenz

Der deutsche Volleyball-Meister SSC Palmberg Schwerin geht heute Abend in Bestbesetzung in das zweite Auswärtsspiel der Champions-League-Vorrunde bei Savino Del Bene Scandicci in Florenz. Die Amerikanerin McKenzie Adams, die am vergangenen Wochenende beim 3:0-Heimsieg in der Bundesliga gegen Aufsteiger NawaRo Straubing wegen Rückenproblemen gefehlt hat, trainiert wieder und dürfte in die Startaufstellung von Trainer Felix Koslowski rücken.

von dpa

23. Januar 2019, 03:51 Uhr

Die Schwerinerinnen fühlen sich beim italienischen Meisterschafts-Dritten als klarer Außenseiter. «Wir haben nur eine Chance, wenn alle an ihre Leistungsgrenze gehen, und wir auch ein wenig Glück haben», sagte SSC-Trainer Felix Koslowski. Das erste Auswärtsspiel nach fünfjähriger Pause in der Königsklasse hatten die Mecklenburgerinnen im vergangen November mit 1:3 beim polnischen Vizemeister ŁKS Commercecon Łódź verloren. Danach folgte ein furioser 3:0-Heimsieg über den italienischen Meister Imoco Volley Conegliano.