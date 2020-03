Volleyball : Volleyball-Liga verschiebt Fristen für Lizenanträge

Wegen der Coronavirus-Pandemie hat die Volleyball-Bundesliga die Fristen für die Lizenzanträge für die nächste Saison verschoben. Letzter Termin für die Anträge ist nach einer Mitteilung vom Mittwoch nunmehr der 15. Mai. Normalerweise hätte Rekordmeister SSC Palmberg Schwerin die Unterlagen für die Bundesliga schon am 15. April einreichen müssen. In der 2. Bundesliga wären die Frauen der Stralsunder Wildcats sowie die Männer des SV Warnemünde am 2. Mai dran gewesen.

von dpa

18. März 2020, 18:19 Uhr

Die Fristen für die wirtschaftliche Lizenzierung in der Bundesliga werden demnach vom 15. April auf den 1. Juni sowie vom 30. Juni auf den 31. Juli verschoben. Entsprechende Unterlagen in der 2. Bundesliga müssen nicht wie ursprünglich festgelegt bis zum 2. Mai, sondern erst bis zum 15. Juni eingereicht werden.