Theater : Volkstheater Rostock 2017 mit positiver Bilanz

1 von 1

25.Dez.2017

Das Volkstheater Rostock wird nach Einschätzung seines Intendanten Joachim Kümmritz das Jahr 2017 mit einer künstlerisch und wirtschaftlich positiven Bilanz abschließen. Bereits am 11. Dezember sei das Einnahmesoll des Wirtschaftsplans erreicht worden. «Da noch mehrere große Abendveranstaltungen bis Silvester anstehen, werden wir ein Plus von rund 100 000 Euro erreichen», sagte Kümmritz der Deutschen Presse-Agentur. Es sei wichtig, dieses Ziel so frühzeitig erreicht zu haben. So könne auch für die Zukunft mit steigenden Einnahmen kalkuliert werden.