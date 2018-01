Theater : Volkstheater bietet zeitgenössisches Schauspiel

Das Rostocker Volkstheater präsentiert von heute (20.00 Uhr) an junges, zeitgenössisches Schauspiel in geballter Form. Bis Sonntag werden im kleinen Ateliertheater die Stücke «Einige Nachrichten an das All», «Die lächerliche Finsternis» und «Laika» gespielt. Alle drei Produktionen stammen aus der Volkstheater-Reihe «Knall+All». Wie Schauspieldirektor Ralf Reichel sagte, können die Besucher an diesen vier Abenden modernes Gegenwartstheater mit den «künftigen Bundesligaakteuren der Theaterszene» bestaunen.