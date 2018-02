Banken : Volks- und Raiffeisenbanken mit Geschäft 2017 zufrieden

von dpa

23. Februar 2018, 13:23 Uhr

Die Volks- und Raiffeisenbanken in Mecklenburg-Vorpommern sind mit ihrem Geschäft 2017 trotz Niedrigzinsen und zunehmender Regulierung durch Behörden zufrieden. Das Kreditvolumen sei um 3,8 Prozent gewachsen, die Kundeneinlagen um 3,5 Prozent und das Eigenkapital um 10,2 Prozent, teilte der Verband der Volks- und Raiffeisenbanken am Freitag in Rendsburg mit. Außerdem seien gut 1200 neue Mitglieder gewonnen worden. Die neun eigenständigen Volksbanken und Raiffeisenbanken im Land erzielten 2017 ein Betriebsergebnis von 50,57 Millionen Euro, das sei ordentlich. Die Volks- und Raiffeisenbanken sind vorwiegend im ländlichen Raum aktiv: Einer der wichtigsten Kreditnehmer ist den Angaben zufolge die Landwirtschaft mit 579,4 Millionen Euro im vergangenen Jahr.