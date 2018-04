Wetter : Vogelpark Marlow: Finanzhilfen für Wiederaufbau der Volieren

Der Vogelpark Marlow kann nach der witterungsbedingten Zerstörung seiner Außenvolieren auf rasche Hilfe des Landes rechnen. «Wir können kurzfristig 50 000 Euro aus dem Vorpommern-Fonds für die anstehenden Reparaturen zur Verfügung stellen», teilte die SPD-Landtagsabgeordnete Susann Wippermann am Sonntag mit. Zuvor habe es Gespräche dazu mit Finanzminister Mathias Brodkorb und dem Parlamentarischen Staatssekretär Patrick Dahlemann (beide SPD) gegeben, hieß es in einer Mitteilung.

von dpa

01. April 2018, 17:11 Uhr

Auch die oppositionelle Linksfraktion zeigte sich solidarisch und kündigte eine Spende von 500 Euro für die Beseitigung der Schäden an. Die Spende werde aus dem Topf genommen, in den die Linke-Abgeordneten ihre Diätenerhöhungen einzahlten, erklärte Fraktionschefin Simone Oldenburg. Sie hoffe, dass der Vogelpark als beliebtes Ausflugsziel möglichst bald seine Pforten wieder öffnen könne. Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) will sich am Montag persönlich in Marlow (Landkreis Vorpommern-Rügen) einen Überblick über die Situation verschaffen.

Der Wintereinbruch hatte den Vogelpark besonders heftig getroffen. Unter der Last der Schneemassen waren die Netze der Außenvolieren gerissen und Stützpfähle eingeknickt. Auf seiner Internetseite wirbt der Vogelpark bereits um Spenden für den Wiederaufbau der Volieren.