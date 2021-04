Krankheiten : Vogelgrippe: Stallpflicht weitestgehend aufgehoben

Die Stallpflicht für Geflügel wird vor dem Hintergrund der sich abschwächenden Vogelgrippe in weiten Teilen Mecklenburg-Vorpommerns aufgehoben.

Schwerin | Im Landkreis Rostock gibt es diese Pflicht noch in zwei Gebieten bis zum Monatsende, wie das Agrarministerium am Mittwoch in Schwerin mitteilte. Seit mehr als zwei Wochen habe es im Bundesland keinen positiven Befund bei Wildvögeln mehr gegeben, seit mehr als drei Wochen nicht mehr bei Hausgeflügel. „Fast 350 000 Tiere, die in Kleinsthaltungen und ...

