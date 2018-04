Kommunen : Vize-Landrat wohnt illegal in Ferienhaus: Aufgabenentzug

von dpa

17. April 2018, 16:49 Uhr

Weil der Vize-Landrat von Ludwigslust-Parchim, Günter Matschoß, seit Jahren in einer nur als Ferienhaus zugelassenen Immobilie wohnt, hat ihm Landrat Rolf Christiansen (SPD) jetzt einen Teil seiner Aufgaben entzogen. Die Bauordnung sei jetzt direkt dem Landrat unterstellt, teilte Christiansen am Dienstag in Parchim mit. Mit der Wohnnutzung der Ferienimmobilie verstoße Matschoß zumindest grob fahrlässig gegen Bauordnungs- und Wasserrecht. Der Öffentlichkeit sei nicht zu vermitteln, dass Matschoß dann für die Bauordnung zuständig sein soll. Ihm verbleiben nach Angaben eines Sprechers seine anderen bisherigen Aufgaben, darunter Straßen- und Tiefbau, Arbeitssicherheit, Bürgerservice und Abfallwirtschaft.