Tourismus : «Viva Touristika»-Messe mit Schwerpunkt Fahrradtourismus

In Rostock widmet sich die Messe «Viva Touristika» im Januar wieder dem Reisen in all seinen Formen. Die nach eigenen Angaben größte Reisemesse des Landes wird am 18. Januar gemeinsam mit der Schau «Fahrrad Rostock» eröffnet. Von Pauschalreisen, Kuren und Kreuzfahrten über Busreisen und Freizeitangebote bis hin zu Individualreisen und Campingferien sei für jeden Urlaubstyp etwas dabei, erklärte der Veranstalter Expotec aus Berlin.

von dpa

12. Dezember 2018, 13:30 Uhr

Im Rahmenprogramm gehe es etwa um altersgerechtes und barrierefreies Reisen. Einen Schwerpunkt bilde erneut der Radtourismus. Zuletzt hatten sich der Fahrradclub ADFC und der Tourismusverband um eine Verbesserung der Radinfrastruktur bemüht. Die Vorarbeiten seien geleistet, aber «in der Praxis ist noch nicht viel passiert», sagte der stellvertretende ADFC-Landesvorsitzende Gerhard Imhorst. Hauptforderung bleibe, dass das Land die Zuständigkeit für Radfernwege übernehmen müsse, da die Kommunen damit häufig überfordert seien.