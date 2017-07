Textil : Visiotex in Wismar plant Millionen-Investition

Die Hansestadt Wismar bietet wirtschaftlich mehr als Schiffbau und Holzverarbeitung. Heute besucht Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) die seit 2011 im Gewerbegebiet am Alten Holzhafen ansässige Visiotex GmbH. Das einst in Baden-Württemberg gegründete Unternehmen liefert nahtfreie Textilprodukte für die Möbel-, Medizin- und Automobilbranche, will seine Produktpalette aber erweitern. Dazu sind am Standort Wismar Millionen-Investitionen geplant, wie ein Firmensprecher bestätigte.