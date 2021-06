Museen : Virtuelle Mondfahrt: Zwei Sonderausstellungen

Monatelang waren die Museen wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Seit Kurzem sind sie wieder geöffnet und ab Freitag sind Besucher auch von der Testpflicht befreit. Das weckt auch im Phantechnikum Hoffnungen auf wachsenden Zulauf.

Wismar | Die Museen in Mecklenburg-Vorpommern erhoffen sich mit dem Wegfall der Testpflicht von diesem Freitag an wieder deutlich mehr Zulauf. „Die bislang vorgeschriebenen Corona-Tests haben wohl doch viele davon abgehalten, ins Museum zu gehen. Das hat nun hoffentlich ein Ende“, sagte Nastasja Henn, Sprecherin des Technischen Landesmuseums Phantechnikum in W...

