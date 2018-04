Kirche : Virtuelle Erkundung touristischer Kirchen mit neuer App

Touristisch bedeutende Kirchen im Norden können künftig via Smartphone besichtigt werden. Eine «NordKirchenTour-App» soll für 16 Kirchen in Norddeutschland modern aufbereitete Informationen bieten, wie ein Sprecher der Nordkirche am Dienstag in Wismar sagte. In der dortigen Nikolaikirche wurde die Pilot-App vorgestellt. Sie entspricht in etwa einem Audioguide mit Video- und Spiele-Elementen.

von dpa

10. April 2018, 16:18 Uhr

Der Nutzer kann sich durch drei Abteilungen klicken: Wissen, Glauben und Erleben. Neben Informationen zur Baugeschichte und kunsthistorischen Bedeutung der jeweiligen Kirche gebe es auch die Möglichkeit, sich mit dem Glauben auseinanderzusetzen, sowie passende Rätsel und Spiele für Kinder. Die Pilot-App für die Wismarer Nikolaikirche bietet zum Beispiel das Video eines Drohnenflugs durch den Kirchenraum, den Klang der Großen Orgel und einen Animationsfilm über die Zeit der Christianisierung.

In den nächsten Wochen können sich 15 weitere Kirchen im Norden für die App bewerben, wie der Sprecher sagte. Bedingung sei, dass sie mindestens 5000 Touristen im Jahr und verlässliche Öffnungszeiten haben. Für das Projekt stünden 180 000 Euro zur Verfügung.