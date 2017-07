Festspiele : Vineta-Festspiele starten

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

Im Jahr der Bundestagswahl wählt auch Vineta. Das Stück arbeitet sich an der Frage ab, was Wahlversprechen bedeuten und was Gerechtigkeit ist. Drei Wasserfrauen verkünden ihr Vermächtnis: Der Untergang der Stadt Vineta, die einer Sage zufolge vor Usedom versunken sein soll, könne verhindert werden, wenn sich drei Gerechte in der Stadt finden.

An der fantastischen Geschichte wirken insgesamt 34 Darsteller mit. Zu sehen sind die Vorstellungen bis Anfang September 33 Mal. In den vergangenen Jahren kamen immer knapp 20 000 Besucher zu den Vineta-Festspielen.

von dpa

erstellt am 08.Jul.2017 | 00:39 Uhr