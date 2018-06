Theater : «Vineta – Das Elfenspiel»: Festspiele auf Usedom gestartet

Zinnowitz (dpa/mv) – Die sagenumwobene Stadt Vineta ist wieder aus den Fluten der Ostsee gestiegen - auf der Bühne: Vor rund 900 Zuschauern haben am Samstagabend auf der Ostseebühne in Zinnowitz (Insel Usedom) die 22. Vineta-Festspiele begonnen. In dem mit Musik, Tanz und Pyrotechnik angereicherten Stück «Vineta – Das Elfenspiel» mit 30 Darstellern geht es um drei Münzen, mit denen die versunkene Stadt Vineta erlöst werden könnte.

von dpa

30. Juni 2018, 20:07 Uhr

Bei der Premiere bei herrlichem Sonnenschein wollte Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann (SPD) eine Gastrolle als Goldwächter übernehmen. Bis Anfang September stehen 26 Vorstellungen auf dem Plan. Im verregneten Vorjahressommer kamen rund 14 500 Besucher zu den Vineta-Festspielen.