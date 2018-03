Arbeitsmarkt : Vietnamesen kommen als Gastro-Azubis nach Usedom

von dpa

01. März 2018, 13:19 Uhr

Weil sich immer weniger deutsche Schulabgänger für eine Ausbildung im Hotel- und Gastronomiebereich entscheiden, beginnen auf der Insel Usedom erstmals 20 junge Vietnamesen eine Lehre. Dies sei einer von mehreren Bausteinen, um die Lücke zu den vorhandenen Ausbildungsplätzen zu schließen, sagte der Vorsitzende des Dehoga-Regionalverbandes, Krister Hennige, am Donnerstag in Zempin. Wurden in Vorpommern-Greifswald und der Mecklenburgischen Seenplatte 2006 noch 828 Ausbildungsverträge in der Hotel- und Gastro-Branche abgeschlossen, waren es 2016 nur noch 195. Die Fachkräftesituation sei problematisch, sagte der Hauptgeschäftsführer der IHK Neubrandenburg, Torsten Haasch. Einige Unternehmen seien deshalb in ihrer Existenz bedroht. Andere reduzierten Öffnungszeiten und Leistungen. 2016 konnte im IHK-Bereich nur jeder zweite Ausbildungsplatz besetzt werden.