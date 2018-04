Schiffbau : Vierte Schiffsübergabe: MV Werften schließen Bauserie ab

von dpa

12. April 2018, 02:12 Uhr

Wismar (dpa/mv) - Die MV Werften liefern am heutigen Donnerstag in Wismar das letzte von vier Flusskreuzfahrtschiffen der sogenannten Rhein-Klasse an die US-Reederei Crystal River Cruises aus. Der auf den Namen «Crystal Ravel» getaufte Flusskreuzer ist wie seine drei Schwesterschiffe 135 Meter lang, gut 11 Meter breit und für exklusive Flussreisen durch Europa konzipiert. Nach Werftangaben können je Schiff bis zu 110 Passagiere in 55 komfortablen Balkonsuiten Rhein, Main und Donau bereisen. Dem Vernehmen sind die bereits in Dienst gestellten Flusskreuzer gut ausgelastet und werden insbesondere von US-amerikanischen Touristen gebucht. Parallel zur Fertigstellung des vorerst letzten Flusskreuzfahrtschiffes begannen in Wismar und Rostock die Vorbereitungen zum Bau des ersten von zwei Schiffen der sogenannten «Global»-Klasse, laut Werft, die größten in Deutschland gebauten Kreuzfahrtschiffe.