Bau : Viertägige Bauarbeiten an A20 bei Tribsees begonnen

An der Großbaustelle der A20 bei Tribsees haben am Montag die Arbeiten an den Übergängen vom Neubau der Fahrbahn zur bestehenden Autobahn begonnen.

Tribsees | Dazu wurde zunächst die Fahrbahn in Richtung Lübeck gesperrt. Es sei zu keinen größeren Staus gekommen, hieß es von Mitarbeitern der Autobahn GmbH. Am Dienstag und Mittwoch werde die A 20 zwischen den Anschlussstellen Tribsees und Bad Sülze dann voll ge...

