Unfälle : Vierjährige von Auto erfasst und schwer verletzt

Bei einem Unfall in Schwerin ist ein kleines Mädchen mit ihrem Puppenwagen von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Schwerin | Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, stand die Vierjährige am Montag mit zwei Kindern und dem Vater im Stadtteil Mueßer Holz an einer vierspurigen Straße. Dort staut sich der Verkehr derzeit häufiger, weil es eine große Baustelle auf der Einfahrt aus dem Südosten von Raben Steinfeld nach Schwerin gibt. Alle Beteiligten gingen bis zum Mittelst...

