Gesundheit : Vier weitere Corona-Neuinfektion in MV registriert

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Freitag vier neue Corona-Infektionen registriert worden. Damit stieg die Gesamtzahl der nachweislich Infizierten mit Stand Freitag, 15.00 Uhr, seit März auf 1023, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock mitteilte. Am Vortag wurden ebenfalls vier weitere Infektionen bestätigt, in den vergangenen sieben Tagen kamen nach Lagus-Angaben landesweit 19 Corona-Fälle hinzu.

von dpa

04. September 2020, 16:21 Uhr