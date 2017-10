Bildung : Vier von zehn Schülern in MV besuchen Ganztagsschule

Gut vier von zehn Schülern im Nordosten (41,1 Prozent) gehen in eine Ganztagsschule. Das waren im Schuljahr 2015/16 etwas mehr als im Bundesdurchschnitt von 39,3 Prozent. Dies geht aus einer Studie der Bertelsmann-Stiftung hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Um bis 2025 für 80 Prozent der Schüler einen Ganztagsschulplatz anzubieten, müsste die Politik bundesweit weitere 3,3 Millionen Ganztagsplätze schaffen - Kosten: 15 Milliarden Euro. Kritiker halten das kaum für machbar. An Personalkosten würden laut Studie 2,6 Milliarden Euro jährlich anfallen.