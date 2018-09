Unfälle : Vier Verletzte bei Unfall auf A20

von dpa

20. September 2018, 23:01 Uhr

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 20 in Metelsdorf (Landkreis Nordwestmecklenburg) sind vier Menschen verletzt worden. Ein 56-jähriger Autofahrer erkannte den Stop-and-Go-Verkehr an der Anschlussstelle Zurow zu spät, wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte. Vier Autos waren an dem Unfall beteiligt. Die vier Verletzten kamen ins Klinikum in Wismar. Die A20 in Richtung Stettin war für mehrere Stunden voll gesperrt. Der Sachschaden wurde auf rund 25 000 Euro geschätzt.