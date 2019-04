Unfälle : Vier Verletzte bei Unfall auf A20 bei Wismar

von dpa

10. April 2019, 14:32 Uhr

Bei einem Unfall mit vier Autos auf der A20 bei Wismar sind am Dienstag vier Menschen leicht verletzt worden. Aus bisher ungeklärter Ursache sei ein 68-jähriger Fahrer mit seinem Wagen in die Mittelleitplanke gefahren, wobei Trümmer auf die Gegenfahrbahn flogen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dort trafen sie demnach ein zweites Fahrzeug, ein drittes überfuhr die Trümmer und bremste stark ab, wodurch ein vierter Wagen auffuhr. Alle vier Fahrer seien in Kliniken gebracht worden. Ihre Autos wurden abgeschleppt. Den Gesamtschaden schätzen die Ermittler auf mehr als 60 000 Euro.