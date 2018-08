Unfälle : Vier Schwerverletzte bei Unfall auf A20: Auch ein Baby

Bei einem zweiten schweren Unfall auf der Autobahn 20 bei Wismar sind am Samstag vier Menschen, darunter ein Säugling, schwer verletzt worden. Weil vorbeifahrende Autofahrer Handyaufnahmen von dem Unfall anfertigten, leitete die Polizei mehrere Bußgeldverfahren ein. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag in Rostock erklärte, hatte der 43-jährige Autofahrer beim Überholen und bei starkem Regen die Kontrolle über den Wagen verloren und war gegen einen Brückenpfeiler geschleudert. Der Fahrer, ein zehnjähriges Kind und ein knapp zwei Monate altes Baby sowie dessen Mutter wurden schwer verletzt. Sie seien aber nicht in Lebensgefahr.

von dpa

12. August 2018, 09:10 Uhr

Die Unfallstelle war mehrere Stunden in Richtung Rostock gesperrt. Erst kurz zuvor hatte es wenige Kilometer weiter bei Kröpelin (Landkreis Rostock) einen schweren Unfall mit zwei Toten und neun Verletzten und langem Stau in der gleichen Fahrtrichtung gegeben.