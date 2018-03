Forschung : Vier Rostocker Gymnasien gewinnen bei «Jugend forscht»

Beim Wissenschaftswettbewerb «Jugend forscht» haben sich Teams aus vier Rostocker Gymnasien durchgesetzt. Insgesamt wurden in der Rostocker Stadthalle 40 Projekte vorgestellt. Wie die Veranstalter am Mittwoch berichteten, werden die Preisträger nun beim Finale des Bundeswettbewerbs Ende Mai in Darmstadt antreten. Dort werden Adrian Schorowsky, Leni Termann, Lara Neubert vom Gymnasium Reutershagen mit einer Methode vertreten sein, wie Plastikmüll in der internationalen Raumstation ISS geschreddert wiederverwertet werden kann. Sie holten sich den ersten Preis im Fachgebiet Geo- und Raumwissenschaften.

von dpa

14. März 2018, 18:00 Uhr

Im Fachgebiet Chemie setzten sich Maximilian Rohde und Jone Bartel vom Innerstädtischen Gymnasium mit ihrem «Vergleich verschiedener Extraktionsmethoden durch Methacrylate» durch. Aus dem Musikgymnasium Käthe Kollwitz kommen Nina Brauer und Nils Hein, die im Fachgebiet Physik mit ihrer Arbeit «Das Sagnac-Interferometer - Eine Untersuchung des Foucault'schen Pendels der Optik» gewannen. Ganz praktisch ist die Arbeit im Fachgebiet Technik von Tizian Holzhausen, Lennart Köhnke und Niklas Dehne aus der CJD Christophorusschule ausgerichtet. Sie beschäftigten sich mit der «Entwicklung einer Methode zur optimalen Ausrichtung eines Windrades».