Prozesse : Vier Jahre Haft nach Messerattacke auf Stadtfest in Hagenow

von dpa

02. Mai 2018, 14:54 Uhr

Im Prozess um einen blutigen Streit auf dem Altstadtfest in Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist der 30 Jahre alte Angeklagte wegen gefährlicher Körperverletzung zu vier Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Landgericht Schwerin sah es am Mittwoch als erwiesen an, dass der Mann bei der Auseinandersetzung im Juni 2013 einen Jugendlichen und dessen Vater mit mehreren Messerstichen verletzt hat. Anlass des Streits war eine vermeintlich abfällige Bemerkung über einen Motorrad-Club, dessen «Kutte» der Angeklagte trug. Die Staatsanwaltschaft hatte vier Jahre und zehn Monate Haft gefordert. Der Verteidiger wollte eine Bewährungsstrafe erreichen und hatte dabei geltend gemacht, dass der Angeklagte zum Teil in Notwehr gehandelt habe.