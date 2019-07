Forschung : Vier Forschungsverbünde können Arbeit aufnehmen

von dpa

15. Juli 2019, 12:35 Uhr

Vier Forschungsverbünde im Bereich Digitalisierung aus dem Nordosten können in diesem Monat ihre Arbeit aufnehmen. Insgesamt 9,25 Millionen Euro stehen für die Projekte zur Verfügung, der größte Posten kommt mit acht Millionen Euro aus EU-Geldern, teilte das Bildungsministerium mit. Bei den Forschungen geht es den Angaben zufolge um den Einsatz von Robot-Assistenz in der Neurologie, um Künstliche Intelligenz, mit deren Hilfe Informationen aus Bildern gewonnen werden soll und den Einsatz digitaler Technologien in der Pflegeausbildung und zur Lösung ökologischer Probleme. Beteiligt sind an den Projekten die Universitäten Rostock und Greifswald, die Hochschule Neubrandenburg, sowie jeweils ein Max-Planck- und Fraunhofer Institut aus MV. Die Forschungsvorhaben hatten sich in einem Auswahlverfahren einer Jury stellen müssen.