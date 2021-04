Gesundheit : Vier Folgeinfektionen nach illegaler Jugendparty

Nach der illegalen Jugendparty bei Bad Doberan am Karfreitag sind bislang vier Folgeinfektionen bekannt geworden.

Bad Doberan | Diese Infektionen betreffen Jugendliche, die selbst nicht an der Party teilgenommen haben, aber zwischenzeitlich in Kontakt mit infizierten Teilnehmern standen, wie der Landkreis am Montag mitteilte. Dagegen sei die Zahl der Infektionen unter den bislang 22 bekannten Partyteilnehmern noch nicht weiter gestiegen, sie liegt weiter bei fünf. An drei B...

