Arbeitsmarkt : Vielversprechender Start für Teilhabechancengesetz in MV

von dpa

28. Juni 2019, 11:36 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern sind deutlich weniger Menschen langzeitarbeitslos als noch vor fünf Jahren. Ihre Zahl ist um 15 200 oder 43 Prozent auf jetzt 20 100 gesunken, sagte die Chefin der Regionaldirektion Nord der Bundesarbeitsagentur, Margit Haupt-Koopmann, am Freitag auf einer Fachtagung in Stralsund. Dennoch sei damit im Schnitt mehr als jeder dritte Erwerbslose langzeitarbeitslos. Das soll nicht so bleiben. «Wir geben keinen auf», sagten Haupt-Koopmann und Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU). Mit dem seit Jahresbeginn geltenden Teilhabechancengesetz sei die soziale Teilhabe endlich gesetzlich verankert, sagte Haupt-Koopmann. Das Gesetz ermöglicht über fünf Jahre hinweg Lohnkostenzuschüsse. Seit Jahresbeginn würden 495 Männer und Frauen über das Gesetz gefördert. «Es geht mehr, als wir uns vorstellen konnten», sagte sie. 42 Prozent der Arbeitgeber kämen aus der freien Wirtschaft.