Extremismus : Vielfaches Gedenken an Opfer des Nationalsozialismus in MV

In Mecklenburg-Vorpommern wird am Sonntag vielerorts der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Am 27. Januar 1945 war die Rote Armee in das deutsche Vernichtungslager Auschwitz im heutigen Polen einmarschiert. Die Überlebenden des systematischen Massenmordes durch die Nazis wurden befreit. Zu den Veranstaltungen am diesjährigen Gedenktag zählen in Greifswald (10 Uhr) ein Gottesdienst im Dom mit Bischof Hans-Jürgen Abromeit und eine Veranstaltung im Neubrandenburger Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum (13 Uhr) zur Erinnerung an die Opfer von Euthanasie und Zwangssterilisierung.

von dpa

27. Januar 2019, 09:06 Uhr

In Rostock ist nach einem Vortrag am Historischen Institut der Universität (14 Uhr) eine Kranzniederlegung am Gräberfeld von Zwangsarbeitern und Juden geplant. Durch Ueckermünde (15 Uhr) soll ein Marsch des Lebens entlang der Stolpersteine zum Gedenken an die Kaufmannsfamilie Pleß und weitere jüdische Mitbürger führen.