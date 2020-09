Katastrophenschutz : Vielerorts stummer Katastrophen-Warntag: Sirenen fehlen

Am bundesweit ersten Katastrophen-Warntag haben die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern am Donnerstag vielerorts vergeblich auf das angekündigte Heulen der Sirenen gewartet. Als einen Grund nannte ein Sprecher des Städte- und Gemeindetags in Schwerin, dass nach 1990 ein Großteil der akustischen Warnanlagen abgebaut worden war. Dazu gehörten offenbar auch Städte wie Rostock, Schwerin und Neubrandenburg, in denen der Warntag weitgehend tonlos verlief. Wie eine Stadtsprecherin in Schwerin sagte, hat die Landeshauptstadt in ihren Etat Mittel für die Neuinstallation eingestellt. In kleineren Gemeinden des Landes heulten indes am Donnerstag die Sirenen.

von dpa

10. September 2020, 12:28 Uhr