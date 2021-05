Soziales : Vielerorts Obdach- und Wohnungslose gegen Corona geimpft

Vielerorts haben Obdach- und Wohnungslose im Nordosten schon eine erste Corona-Schutzimpfung erhalten, teilweise auch schon eine zweite. Sie seien besonders gefährdet, sagt die Sozialministerin.

Schwerin | In Mecklenburg-Vorpommern haben vielerorts bereits obdach- und wohnungslose Menschen ihre erste Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei Unterkünften sowie Städten und Landkreisen. Impfungen sind demnach etwa in Einrichtungen in Wismar, Schwerin, in Stralsund, auf Rügen oder in Greifswald erfolgt....

