Museen : Viele Schlösser wegen Corona nicht vollständig geöffnet

Die Museen in Mecklenburg-Vorpommern dürfen seit Mitte Mai wieder öffnen, doch das Coronavirus hat für die Besucher noch immer Einschränkungen zur Folge. Vielerorts können die Hörstationen und Touch-Bildschirme nicht benutzt werden, weil nicht genügend Personal vorhanden ist, um sie nach jeder Benutzung zu desinfizieren. In einigen Schlössern und Museen sind nicht alle Räume zu besichtigen, weil sie zu klein sind oder enge Gänge zu ihnen führen, in denen die Sicherheitsabstände nicht garantiert werden können.

von dpa

27. Juni 2020, 08:32 Uhr

So können im Jagdschloss Granitz auf Rügen die Besucher zwar fast alle Museumsräume besichtigen, die beliebte Turmbesteigung ist allerdings bis auf Weiteres nicht möglich. Die Abstandsregeln könnten beim Auf- und Abstieg nicht eingehalten werden, sagte eine Sprecherin der Staatlichen Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen in Schwerin. Der Ausblick vom Mittelturm werde für die Besucher auf einen Monitor im Museumsshop übertragen.